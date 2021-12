Halo: arriva la Funko Pop esclusiva di Master Chief

La nuova saga di Halo continua con Halo Infinite, e il gioco ha finalmente raggiunto PC, Xbox One e Xbox Series X/S l’8 dicembre, e per celebrare i vent’anni del franchise è stato presentato l’ultimo Funko Pop di Master Chief. La figura Pop raffigura Master Chief nella sua armatura MJOLNIR Mark V originale con un’esclusiva colorazione nera opaca ispirata all’emblema del ventesimo anniversario di Halo. Questo Master Chief con il Funko Pop per il 20° anniversario del fucile d’assalto MA5B è un’esclusiva che sarà disponibile per il preordine presso l’Xbox Gear Shop a partire da domani, 28 dicembre alle 9:00 PST / 12:00 EST. Sarà disponibile singolarmente e come parte di un pacchetto che includerà un’esclusiva tazza per il 20° anniversario con uno speciale trattamento di stampa metallica e un portachiavi nero e oro per il 20° anniversario. Ci sarà un limite di tre unità per cliente su entrambe le opzioni e la data di rilascio dovrebbe essere il 29 aprile 2022. Le quantità saranno limitate, quindi cercate di approfittarvene. Per quanto riguarda Halo Infinite, il gioco era originariamente previsto per essere un titolo di lancio della serie Xbox X/S nel novembre dello scorso anno. 343 Industries ha dovuto affrontare numerose battute d’arresto, non ultima la pandemia in corso. Questo ritardo è probabilmente il motivo per cui abbiamo ricevuto la nostra prima ondata di Halo Infinite Funko Pops nel settembre del 2020 e una seconda ondata nel novembre del 2021. Gli ultimi Funko Pop nell’ondata di Halo Infinite includono un Grunt Conscript con Plasma Pistol, lo Spartan Mark V [B] con Energy Sword (se sei fortunato otterrai la Red Energy Sword Chase) e un Super da 6 pollici Escarum di dimensioni con ascia gravitazionale. I preordini per tutte queste figure di Halo Funko Pop sono ora live su Entertainment Earth. Per quanto riguarda le esclusive, lo Spartan Grenadier con HMG Pop nella foto sotto è disponibile qui su Best Buy ora.