Witch on the Holy Night: da light novel a film

Quest’oggi ci sono novità da parte di Type-Moon , il loro progetto Witch of the Holy Night sta per diventare un film d’animazione! Lo studio che si occuperà della trasposizione anime sarà lo studio su Ufotable, conosciuto per essere la casa che ha animato Fate/Stay Night Heaven’s Feel

Il gioco ha originariamente visto la luce nell’aprile 2012. L’opera è ambientata verso la fine degli anni ’80, lo studente Sōjūrō Shizuki trasferitosi in città dalla campagna incontrerà l’apprendista strega Aoko Aozaki e la strega Alice Kuonji. I tre finiscono per vivere insieme in una vecchia villa.

Il film ha ancora data incerta ma sicuramente sarà un titolo da non perdere!