Spider-Man No Way Home ha superato il miliardo di dollari

Spider-Man No Way Home continua implacabile il suo successo nei cinema di tutto il mondo. Stando infatti a Deadline, il nuovo film con protagonista l’Uomo Ragno (interpretato da Tom Holland), ha superato il miliardo di dollari (1,05) al botteghino, diventando il primo ad arrivare ad una cifra tale in era pandemica. Diventa così il secondo film di maggior successo di Sony, con Spider-Man: Far From Home in cima, non distante, a 1,13 miliardi.

Miglior film del 2021 per incassi, ha raggiunto il miliardo di dollari dopo soli 12 giorni, e senza uscire in Cina. Ha raggiunto questa cifra a livello globale nel terzo tempo più veloce di sempre, con davanti solo Avengers: Endgame (5 giorni) e Avengers: Infinity War (11 giorni).

In termini di divisione geografica, No Way Home ha fatto 467,3 milioni di dollari in Nord America e 587,1 milioni di dollari dagli altri mercati internazionali (con l’Italia a 21,2 milioni).

Qualora vogliate, vi rimandiamo anche alla nostra recensione di Spider-Man No Way Home.