UFL: un teaser ci mostra la data di reveal del gameplay

UFL non è affatto scomparso: anzi, è rimasto in circolazione, sempre pronto a farsi ricordare da tutti quanti. Oggi è stato proprio quel giorno, siccome sulla pagina Twitter di UFL è uscito un teaser trailer in cui è stato mostrato un piccolo corto che annuncia il gameplay reveal del gioco il 27 gennaio. Questa è una notizia sensazionale, poiché ha risollevato il morale di molti giocatori che attendevano qualche informazione sulla questione. La descrizione del gioco è la seguente:

“Un nuovo campionato di calcio online globale in arrivo su tutte le principali piattaforme console, le più vecchie e quelle di nuova generazione. Il nuovo titolo di gioco sarà infatti disponibile su tutti le principali console di gioco. In UFL, i giocatori potranno creare le proprie squadre di calcio composte da più di 5 mila calciatori autorizzati e competi con altri giocatori in tutto il mondo. Nelle sfide si potranno dimostrare tutte le proprie abilità e scalare la vetta della classifica. Il gioco offrirà un ottimo livello esperienza di gioco basata su Unreal Engine e sfrutta appieno le ultime novità tecnologie.”

La sua presentazione è avvenuta al Gamescom 2021 da parte della compagnia di Strikerz. Un gioco free to play che apre la sfida a FIFA ed eFootball. Negli ultimi giorni il suo nome è stato oggetto dell’attenzione dei media. Un ulteriore titolo che arriva dopo quello di GOAL per disputare una importante partita nel settore gaming a sfondo calcistico. Lo sviluppo di UFL è iniziato nel lontano 2016. Il gioco a breve sarà disponibile gratuitamente e come accennato durante la presentazione, aggiungerà regolarmente nuove funzionalità e aggiornamenti senza pagamenti obbligatori o annuali commissioni. Il gioco è progettato per essere un’esperienza di gioco equa che implica una prima abilità approccio e zero opzioni pay-to-win. Per maggiori informazioni sulle prossime novità consigliamo di accedere al sito ufficiale o di seguire i suoi canali social Facebook o Twitter.