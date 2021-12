Cobra Kai: arrivano le prime recensioni della quarta stagione

Mancano pochi giorni alla lotta per l’anima della Valle in Cobra Kai, l’acclamato sequel del franchise cinematografico di Karate Kid che ha riscosso un’enorme popolarità con le sue prime tre stagioni. Tra molto poco, la serie sta finalmente tornando per la Stagione 4: l’ultimo giorno dell’anno. Avevamo visto assieme il trailer che annunciava la quarta stagione qualche settimana fa, e infatti non ci stupiamo di vedere ora le prime recensioni in merito. La quarta stagione arriverà infatti su Netflix il 31 dicembre e i fan hanno atteso con ansia ciò che la serie ha in serbo con il torneo All Valley proprio dietro l’angolo. Fortunatamente, l’attesa per i nuovi episodi di Cobra Kai è quasi finita e i membri della stampa che hanno già dato un’occhiata alla prossima stagione si stanno rivolgendo ai social media per offrire le loro prime recensioni e reazioni. Sebbene non tutte le recensioni per il nuovo episodio di Cobra Kai siano estremamente positive, la maggior parte di esse lo è e sembra che la serie preferita dai fan abbia prodotto un’altra stagione di successo. Le persone che hanno visto la quarta stagione di Cobra Kai stanno elogiando il lavoro dei suoi personaggi, in particolare quello del malvagio Terry Silver, che torna nel franchise per la prima volta da The Karate Kid Part III, uno step molto famoso del gioco. Molti parlano anche dei combattimenti nella Stagione 4, che sembrano essere i più grandi e selvaggi di sempre. Di seguito, vi rimettiamo la sinossi della serie:

“Cobra Kai Stagione 4 vede Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, loro malgrado, unire le forze contro l’odiato Cobra Kai. I due dojo infatti cercano faticosamente di collaborare in previsione del prossimo torneo All Valley. Il patto fra i sensei è chiaro: se Cobra Kai dovesse perdere, il dojo verrà smantellato. Mentre Daniel e Johnny cercano di far convivere i due stile diversi di karate, John Kreese recupera un vecchio alleato: Terry Silver.”