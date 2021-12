Justice Chronicles arriva su Switch a gennaio

L’editore Kemco e lo sviluppatore Hit-Point hanno annunciato che presto metteranno Justice Chronicles su Switch. La data per il port sulla console Nintendo del gioco di ruolo è prevista per il 6 gennaio 2022. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

Kline, un giovane Cavaliere degli High Beast, viene inviato per una missione di esplorazione a Laft, un mondo sotterraneo, dove incontra Alia, una ragazza guerriera che si trova in fin di vita dopo un conflitto. Per aiutarla, Kline decide di fare un patto con il dio della morte, Rooselevy. Alia sopravvive, ma in cambio il giovane cavaliere dovrà offrire la propria vita. In un mondo sull’orlo della guerra, il nuovo team combatterà il destino per salvare il mondo dall’invasione delle tenebre oscure che consumano ogni cosa, e cambiare l’equilibrio del mondo una volta per tutte.

Justice Chronicles offre più di 40 ore di gioco, una storia ricca piena di personaggi originali, così come tante altre funzioni attraenti come potenti meteoriti che si evolvono insieme ai personaggi, combattimenti a turno animati, numerose quantità di sub-quest, collezioni di materiali per sviluppare armi, e una bella grafica basata sulla tecnica a 8 bit. Con queste caratteristiche, il gioco ha tutte le carte in regola per essere un vero gioco di ruolo.

Justice Chronicles è disponibile su Nintendo 3DS, Xbox One, Xbox Series X/S, PC tramite Steam e su Nintendo Switch dal 6 gennaio 2022.