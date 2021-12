Ashes of Creation: il nuovo trailer mostra la grafica in Unreal Engine 5

lo sviluppatore Intrepid Studios, di Ashes of Creation, ha pubblicato un nuovo trailer dopo la rivelazione del passaggio da Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5. Il video mostra lo stesso bioma invernale rivelato recentemente, ma questa volta con una grafica e una musica migliorate. Ashes of Creation è un MMORPG fantasy molto promettente in arrivo su PC. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Dalle ceneri agli imperi. Il vostro viaggio modellerà il volto di Verra. Vivete un MMORPG in cui tutto è permanentemente influenzato dalle vostre azioni: esplorate, scambiate, costruite e lasciate che il mondo prenda forma. Dalla vostra immaginazione attraverso la volontà e nella realtà, ciò che creerete sarà la pietra angolare dell’ambizione del prossimo esploratore.

Caratteristiche

Rischio e Ricompensa : in tutta Verra, avete l’opportunità di vivere un’enorme guerra, partecipare a carovane commerciali e raccogliere componenti di valore per creare oggetti. Non solo i compagni di gioco saranno i vostri avversari; le creature della terra e l’ambiente stesso rappresentano una sfida costante. Assediate i castelli per diventare re, sconfiggete altre gilde per mostrare le vostre abilità, plasmate il mercato diventando commercianti di successo o guadagnate fama sviluppando abilità di artigiano.

Open World: Ashes of Creation è una versione unica dell'esperienza MMORPG. La nostra struttura mondiale è dinamica e costruita per reagire alle vostre azioni. Le città sorgeranno e cadranno mentre date forma al mondo di Verra. Missioni e segreti si sbloccheranno man mano che le popolazioni si riuniranno e cresceranno. Man mano che la struttura degli NPC del mondo viene stabilita in tempo reale, avete la possibilità di distruggere ciò che è stato creato, aprendo la strada a nuovi sviluppi, popolazioni e cambiamenti. I conflitti politici e gli intrighi giocheranno un ruolo molto reale nella struttura della tua esperienza.

Ashes of Creation è disponibile per PC.