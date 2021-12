God of War Ragnarok: rivelata la data di lancio

God of War Ragnarok è uno dei giochi più attesi in uscita il prossimo anno e potremmo aver ricevuto alcuni suggerimenti sulla data di uscita del gioco. Il franchise della serie non è stato solo il pioniere del genere hack and slash, ma anche uno dei migliori IP di tutti i tempi. I titoli del franchise hanno raggiunto un punto di riferimento per una serie di aspetti e l’ultimo è riuscito a superare tutte le aspettative ed eccellere come gioco di azione e avventura.

God of War Ragnarok è stato annunciato nel 2020 insieme alle nuove console e il gioco doveva essere rilasciato nel 2021, tuttavia, a causa delle complicazioni della pandemia di COVID-19, è stato posticipato al 2022. Dopo il ritardo, non abbiamo sentito molto sui progressi del gioco, ma un elenco ci fornisce alcuni dettagli sulla data di lancio del gioco. Questo leak proviene dall’account Twitter PlayStation Game Size che monitora gli elenchi del database. Secondo il tweet, il database afferma che God of War Ragnarok uscirà il 30 settembre 2022. Una data di uscita a settembre non sembra impossibile, considerando che Horizon Forbidden West uscirà nel primo trimestre. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Insieme, Kratos e Atreus si addentrano nei nove regni in cerca di risposte mentre le milizie di Asgard si preparano alla guerra. Nel loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitici, raduneranno alleati di tutti i regni e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri. Man mano che la minaccia del Ragnarok si avvicina, Kratos e Atreus si ritrovano a dover scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni.

God of War: Ragnarok verrà lanciato nel 2022 per PlayStation 5 e PlayStation 4. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.