Noel the Mortal Fate: annunciata la data su Switch

Il publisher Playism e la software house Vaka Games Magazine hanno recentemente annunciato la data d’uscita su Nintendo Switch per Noel the Mortal Fate, titolo disponibile attualmente per l’acquisto sullo store di Steam. Ebbene, secondo quanto comunicato da entrambe le aziende, l’opera videoludica arriverà sul mercato nella giornata del 10 febbraio 2022, mentre le versioni PS4 e Xbox One debutteranno in un secondo momento non meglio specificato.

La versione per console di Noel the Mortal Fate presenta versioni aggiornate delle stagioni da #01 a #07, comprese aggiunte significative alle parti di gioco e alle scene come i dialoghi e la storia. Include anche la nuovissima storia Season #3.5. È stato rilasciato anche il filmato di apertura per la versione Switch, che presenta la canzone tema “Gyakkou Doumei” di Jin Kashi.