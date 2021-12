Remedy Entertainment trova un accordo con Tencent per il suo prossimo progetto

Nel corso delle recenti ore, Remedy Entertainment firma un accordo globale di sviluppo, licenza e distribuzione con Tencent per il gioco multiplayer cooperativo dal nome in codice Vanguard. La proprietà intellettuale originale di Remedy, è uno sparatutto cooperativo PvE free-to-play che combina l’esperienza narrativa di Remedy e il gameplay d’azione in una coinvolgente esperienza multiplayer. Il gioco è sviluppato con l’Unreal Engine per piattaforme PC e console. Remedy svilupperà e pubblicherà il gioco in tutto il mondo, esclusi i mercati asiatici selezionati, dove Tencent localizzerà e pubblicherà il gioco.

Lo sviluppo del gioco è attualmente in fase embrionale ed il suo budget di sviluppo fino alla fine del primo anno di attività live sarà nel range di un tipico budget di un gioco AAA di Remedy. Questo sviluppo sarà co-finanziato da Remedy e Tencent. Inoltre, Tencent localizzerà il gioco per i mercati asiatici selezionati e coprirà i relativi costi di localizzazione. Entrambe le compagnie saranno responsabili dei propri costi di pubblicazione e di gestione del gioco nei rispettivi territori, mentre condivideranno una parte delle entrate con l’altra parte dopo il recupero dei costi di sviluppo.

Come parte dell’accordo, Remedy ha anche concesso a Tencent i diritti mondiali per sviluppare e pubblicare una versione mobile del gioco mentre la compagnia cinese coprirà i costi per lo sviluppo e la pubblicazione della versione mobile. Le parti hanno concordato uno schema di condivisione delle entrate separato per la versione mobile.

Tero Virtala, CEO di Remedy Entertainment, ha dichiarato: