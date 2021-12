Fall Guys: inizia la Guestravaganza

In Fall Guys è tempo di Guetravaganza. Da oggi 28 dicembre e fino al 3 gennaio ci sarà infatti la possibilità di prendere alcuni dei costumi nati delle collaborazioni tra il gioco con i fagiolini e altri titoli.

Questa la lista delle uscite giorno per giorno, come segnato sul sito ufficiale del gioco Mediatonic:

Per l’occasione è stato anche ri-pubblicato il trailer, tramite il profilo Twitter di Fall Guys, che potete vedere qui sotto. Ricordiamo oltretutto che ad inizio mese era arrivata Aloy di Horizon.

You know what time it is…

💃 Guestravaganza 💃

From TODAY to 3rd January, a chance to get some of the communities favourite collab costumes!!! pic.twitter.com/sUmrBBbZkr

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) December 28, 2021