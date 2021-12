Norman Reedus: sarà lui il nuovo Ghost Rider?

Tra chiacchierate con Kojima, e like tattici ai fan che lo vogliono prossimo Ghost Rider, Norman Reedus è un personaggio molto amato dalla gente. Proprio su questa cosa dei like, tornano ad alimentarsi le voci che vogliono il Darryl di The Walking Dead come protagonista di un prossimo film Marvel con il motociclista con la faccia da teschio.

Appassionato di moto nella vita reale, il Sam Porter Bridges di Death Stranding aveva precedentemente confermato a ComicBook di voler interpretare il supereroe nel Marvel Cinematic Universe. “La conversazione su Ghost Rider sta venendo fuori da anni, e sì, dite loro di mettermi dentro”, ha detto Reedus a ComicBook a luglio. “Voglio interpretare Ghost Rider”.

In mezzo a nuove voci che dicono che lo studio è vicino a finalizzare un accordo con un attore (che non sia Keanu Reeves), Reedus sta sostenendo una “campagna” guidata dai fan per diventare l’antieroe infernale precedentemente interpretato in live-action da Nicolas Cage in Ghost Rider del 2007 e Gabriel Luna in Agents of S.H.I.E.L.D.

Su Twitter, Reedus ha favorito diversi post esortando i Marvel Studios di Kevin Feige a far si che sia lui il prossimo Johnny Blaze. “L’unico nome che voglio sentire per #GhostRider è Norman Reedus”, si legge nel tweet di un fan a cui è piaciuto allo stesso Reedus. Come se non bastasse, anche la showrunner di The Walking Dead, Angela Kang vedrebbe l’attore molto bene nel ruolo di Ghost Rider.