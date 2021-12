Down & Out: uno scontro tutto nuovo in VR

Ci sono novità da parte dello studio Zatun, lo studio infatti durante queste feste ha pubblicato il suo ultimo titolo, Down & Out.

Il titolo è un gioco di combattimento open-world VR con un nuovo e fresco sistema di combattimento, che porta un tocco molto necessario al classico genere Brawler.

Lasciatevi trasportare negli squallidi vicoli della grande città, vivendo la vita di un senzatetto motivato dalla promessa di denaro e status.

Preparatevi per un’esperienza davvero coinvolgente per sopravvivere nelle strade della citta, dovrete dimostrarvi il più duro e il più cattivo! Combatti, guadagna e diventa il re delle strade!

Sperimentate un sistema di combattimento come mai prima d’ora, utilizzando la tecnologia VR per costruire un sistema di combattimento facile da imparare, ma difficile da padroneggiare. Costruito sia per i novizi, sia per i veterani del genere. Il gioco vi metterà contro tipi di nemici distinti con i loro stili di combattimento, e un’intelligenza artificiale che si adatta alle loro tecniche mentre giocano, mantenendo il gioco fresco e impegnativo in ogni momento.

Il titolo è disponibile per Oculus Rift S e Steam