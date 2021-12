Moving Out: gratis su Epic Games

Anche quest’oggi l’Epic Games Store, in occasione delle festività natalizie sta regalando ai giocatori diversi titoli in questi ultimi giorni, proprio com’è successo con Mages of Mystralia , quest’oggi tocca a Moving Out. Titolo nato dal lavoro del publisher Team17 e gli sviluppatori SMG Studio e Devm Games.

Il titolo è un assurdo simulatore di traslochi basato sulla fisica che dà un significato tutto nuovo alle partite cooperative in locale!

Volete avere un’entusiasmante carriera nel campo dell’arredamento? Nei panni di “specialista di riposizionamento e trasloco degli arredi”, vi verranno assegnati diversi lavori di trasloco nell’operosa città di Packmore. La Smooth Moves non sarà una delle aziende di trasloco più grandi, ma per questa squadra di persone intraprendenti non esistono richieste troppo pericolose o bizzarre.

Fate crescere la vostra azienda per affrontare nuovi obiettivi, reclutate vivaci personaggi personalizzabili e salvate la città dai pericoli degli arredamenti!

Divertitevi nella modalità storia come professionisti indipendente o insieme agli amici. Fino a quattro giocatori possono mettersi comodi sul divano a discutere sul modo migliore di spostare un divano. Mettete alla prova le vostre abilità e le vostre amicizie!

Qualsiasi azienda di traslochi comincia da zero, ma all’aumentare della vostra reputazione, aumenteranno anche le mete. Addentratevi in sobborghi sonnolenti, fattorie frenetiche, case infestate da fantasmi, nella realtà virtuale e in terre inesplorate!