Bleach Brave Souls: nuovo evento disponibile

Quest’oggi Klab Inc. , , ha annunciato che il suo famoso gioco d’azione 3D Bleach Brave Souls, terrà un evento di collaborazione con i personaggi del romanzo di Tite Kubo Spirits Are Forever With You.

Durante l’evento potrete aspettarvi speciali Evocazioni con speciali versioni di collaborazione SAWFY x Brave Souls di Kenpachi Zaraki e Retsu Unohana, disegni supervisionati dallo stesso Tite Kubo, per la prima volta e l’evento di storia SAFWY Untold Stories Three.

Per chi non lo conoscesse il titolo è un viaggio all’interno del mondo di Bleach, l’opera manga e anime che ha appassionato milioni di giovani e non. Formate la vostra squadra e divertitevi in questo viaggio.

Il titolo è disponibile su Android, Apple e Steam, ed è in uscita prossimamente su PlayStation 4