Sonic the Hedgehog: rivelato il set Lego

Nel caso in cui in qualche modo ve lo foste perso, Lego e SEGA avevano precedentemente annunciato che un design di Sonic the Hedgehog di Viv Grannell presentato tramite il processo Lego Ideas era stato contrassegnato per la produzione. E ora, possiamo vederlo dal vivo: il set Lego Sonic the Hedgehog Green Hill Zone.

Il set comprende oltre 1.000 pezzi e sarà in vendita il primo di gennaio per 70 euro. Potrete ordinarlo su LEGO.com a partire dalle 21:00 PST del 31 dicembre / 00:00 EST del 1 gennaio. La versione ufficiale del set include nello specifico 1.125 pezzi e cinque minifigure in totale:

Sonic.

Crabmeat.

Moto Bug.

Dr. Eggman

Phantom Ruby.

Ci sono anche 10 scatole di anelli e una leva Technic per far scattare Sonic e compagnia. Sulla questione, SEGA ha detto:

“È stato davvero gratificante vedere così tante persone radunarsi dietro il concetto, anche se un po’ travolgente. I fan di Sonic sono incredibilmente potenti e oserei dire che non ricevono abbastanza credito per la compassione e l’energia che li guidano. Imparare la verità sulla sua selezione per un ulteriore sviluppo, nel frattempo, è stato assolutamente incredibile. Non dirò che l’ho fatto. Non credo che fosse una possibilità prima che accadesse, ma era assolutamente grandioso, non c’è niente da dire su di esso. Un bel sollievo anche – a volte non ti rendi conto che stai trattenendo il respiro finché non è più necessario. Quasi chiunque abbia apprezzato i videogiochi a qualsiasi livello negli ultimi 30 anni, conosce e ama Sonic e probabilmente ha attraversato l’indimenticabile Green Hill Zone con lui.”

Tutto questo è stato il discorso di Sam Johnson, il designer dell’idea, che ha trasformato la proposta approvata in un set ufficiale, come parte dell’annuncio.

“Abbiamo progettato questo set per essere colorato e divertente quanto la versione in-game di The Green Hill Zone, quindi lo abbiamo riempito con tantissime uova di Pasqua e persino premi per aiutare i fan a godersi alcune delle loro icone di gioco più amate in un marchio -nuovo modo.”

Non perdetevi questo grande set di Sonic the Hedgehog, il quale aspetta solo di essere provato.