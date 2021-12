Fortnite: arriva il Pacchetto Crew 2022

Dopo che Fortnite ha rivelato il trailer per il Fortnite Crew pack di gennaio 2022 è trapelato all’inizio del mese, Epic Games ha confermato il ritorno del cattivo di Fortnite Dr. Slone e il prossimo Fortnite Crew Pack. Come ha mostrato il leak in merito, Snow Stealth Slone, sarà dotato di un retro bling Snow Stealth Hardcase, un piccone Sleet Spike e una fascia Snow Stealth che si abbina al suo vestito. Il pacchetto include anche uno stile alternativo, Winter Sunset, per la pelle, il back bling e il piccone. Snow Stealth Slone includerà due stili. Snow Stealth Slone includerà due stili. I membri dell’equipaggio possono anche sbloccare uno speciale aliante Golden Look Board durante l’evento Fortnite Winterfest che si terrà fino al 6 gennaio. Il tabellone è un ritorno a Midas, una figura centrale nel capitolo 2 di Fortnite che deve ancora apparire sulla nuova isola. Coloro che si iscrivono a Fortnite Crew prima del 31 dicembre riceveranno anche il back bling Protocol Pack, un pezzo che si evolve in fasi diverse ogni mese per sei mesi mentre l’abbonamento alla Crew continua, aggiungendo un piccone al terzo mese. Come sempre, l’abbonamento a Fortnite Crew include anche 1.000 V-Bucks per l’Item Shop in-game, oltre al Battle Pass per la stagione in corso. Il Battle Pass della Stagione 1 del Capitolo 3 include Spiderman, The Foundation, interpretato da Dwayne “The Rock” Johnson e altro ancora. Fortnite non delude di certo con i contenuti in ogni stagione, e infatti anche questa volta promettono solamente il meglio del meglio per i loro utenti nel gioco. Ricordiamo che il Fortnite Pacchetto Crew costa 11.99€ al mese. Ecco la descrizione ufficiale dei contenuti condivisa da Epic Games:

“Slone furtiva delle nevi ha a disposizione molto di più della sua calda uniforme. Oltre a Slone furtiva delle nevi in persona, Pacchetto Crew di gennaio include il dorso decorativo Valigetta furtiva delle nevi (un pacchetto di sopravvivenza sulla neve rilasciato dall’OI), il piccone Picca per nevischio testato nella tundra e, abbinata all’uniforme, la copertura Furtiva delle nevi. Slone furtiva delle nevi ha preparato uno stile alternativo per costume, dorso decorativo e piccone: lo stile Tramonto invernale.”