ATLUS: l’azienda rilascerà un grande gioco prossimo anno

Con Shin Megami Tensei 5 che è stato finalmente lanciato per Nintendo Switch, presto verranno poste domande su cosa ci aspetta in futuro per Atlus e la società sembra avere grandi piani per il 2022. In un recente servizio annuale di fine anno, Famitsu ha intervistato oltre 100 sviluppatori che guardano al 2022, uno di questi era il product manager di Atlus Shinjiro Takada, il quale afferma che l’anno prossimo Atlus sta pianificando di rilasciare un importante gioco che “diventerà un pilastro della compagnia”.

“Ho scelto ‘sfida’ come parola chiave per il 2022, con la speranza di rilasciare un gioco che diventerà un pilastro per Atlus. Tutti noi della compagnia stiamo lavorando duramente per sviluppare questo gioco in modo che sia interessante e soddisfacente per tutti, quindi aspettate con impazienza”.

Il gioco che mi viene subito in mente è Project Re Fantasy. La nuova IP di RPG fantasy, guidata dal director di Persona Katsura Hashino dal nuovo team interno di Atlus Studio Zero, è stata discussa per la prima volta nel 2017. In questo periodo l’anno scorso, Atlus ha suggerito che dettagli concreti sul gioco sarebbero arrivati ​​nel 2021 , sebbene possiamo probabilmente presumere che la pandemia in corso abbia presentato degli ostacoli. All’inizio di quest’anno, lo sviluppatore ha anche affermato che Project Re Fantasy stava facendo progressi “a poco a poco”. Ovviamente, Atlus ha iniziato a reclutare personale anche per il prossimo gioco Persona principale, anche se è sicuro dire che probabilmente mancano ancora diversi anni. Le voci hanno suggerito che anche un remaster multipiattaforma di Persona 3 Portable e le versioni Switch e PS4 di Persona 4 Golden sono in arrivo, anche se resta da vedere quanto sia accurata la veridicità della cosa. Un anno roseo attenderà Atlus, e siamo contenti che la cosa andrà bene per la compagnia e per tutti i loro titolo ancora in sviluppo.