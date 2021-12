Valorant Champions Tour 2022: le date e il format

Il Valorant Champions Tour è stato annunciato per il 2022, dopo il grande successo della prima edizione del torneo siamo in attesa di moltissimi cambiamenti, tra cui la creazione di campionati nazionali, l’espanzione dei Game Changers, l’innovazione del format dei Challengers, l’inserimento di eventi offseason organizzati da organizzazioni third-party e molto altro.

La premessa del VCT 2022 rimane la stesso, nonostante i cambiamenti al format, sarà un campionato globale di Valorant, svolto prima nelle varie regioni tramite i Challenger Stage, e poi in un vero e proprio torneo internazionale tramite i Master e il Champions.

Le date ufficiali degli eventi in tutte le regioni ancora non sono state svelate, anche se ci si aspetta più o meno quelle del nord America anche per l’Emea.

Valorant Champions Tour 2022

Primo Stage

North America Challengers Open Qualifier: dal 27 al 30 Gennaio

NA Challengers Main Event: Dall’11 Febbraio al 27 Marzo

BR Challengers Main Event: Dal 12 Febbraio al 27 Marzo

Masters One: Aprile

Secondo Stage

NA Challengers Open Qualifier: Dal 5 all’8 Maggio

NA Challengers Closed Qualifier and Main Event: Dal 13 Maggio al 26 Giugno

Masters Two: Luglio

Last Chance Qualifiers and Champions

NA Last Chance Qualifier: Agosto

Champions: Settembre

Game Changers Nord America

Prima Serie Open Qualifier: Dal 31 Marzo al 3 Aprile

Prima Serie Main Event: Dal 7 al 10 Aprile

Seconda Serie Open Qualifier: Dal 30 Giugno al 3 Luglio

Seconda Serie Main Event: Dal 7 al 10 Luglio

Terza Serie Open Qualifier: Dal 6 al 9 Ottobre

Terza Serie Main Event: Dal 13 al 16 Ottobre

Game Changers Championship: Fine 2022, TBD

A seguire anche la lista dei team che sono stati annunciati per il Valorant Champions Tour 2022, come per le date non si conoscono con sicurezza tutte le squadre partecipanti per ogni regione, una volta annunciate verranno pubblicate nella sezione Esports di GamesVillage.

Brasile – Primo Stage

Team Vikings

Keyd Stars

Liberty

FURIA

Gamelanders Blue

Sharks Esports

America Latina – Primo Stage