League of Legends: Il roster dei Cloud9 per LCS Academy 2022

I Cloud9, team nord americano di League of Legends, ha annunciato il nuovo roster per la stagione competitiva 2022 dell’Academy LCS. La squadra ha confermato tramite la pagina ufficiale twitter che tra i membri dell’academy sarà presente Malice, il jungler svedese e, sorprendentemente, anche Zven, ormai veterano e titolare nella squadra LCS.

Per il 2022 i giocatori dei Cloud9 saranno, secondo quanto dichiarato, un totale di 11, e saranno condivisi tra l’academy e il campionato LCS. Questo tipo di strategia indica quanto la differenza fra livello massimo dei giocatori in Nord America si stia assottigliando, creando una situazione abbastanza preoccupante per alcuni coach e analyst, che dovranno pensare a molti più sostituti e cambi durante la season.

LCS Academy rappresenta uno degli step fondamentali del Proving Grounds di Riot Games, dove squadre amatoriali e di professionisti si scontrano per entrare a far parte dell’ecosistema competitivo che tenta di rinnovare l’esport, mettendo sempre alla prova i giocatori.

Nel 2022 quattro dei cinque giocatori che hanno partecipato all’Academy di quest anno dei Cloud9 continueranno a far parte dell’organizzazione: Darshan Top Laner, Copy Mid Laner e K1ng AD Carry. Inoltre tra i nuovi acquisti ci sono Winsome e Isles che inizieranno quest’anno a giocare nella Botlane dell’Academy.

Questo tipo di commenti da parte di LS ci fa intendere quanto sarà flessibile l’intera formazione dei Cloud9 per il 2022 e, se sarà più o meno efficacie delle altre dipenderà dai risultati del campionato che inizierà il 10 Gennaio 2022.

— Cloud9 (@Cloud9) December 27, 2021