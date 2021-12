King of Fighters XV: Maxima arriva sul campo

Ci sono grosse novità da parte di SNK su the King of Fighters XV. Il titolo, mostrato anche durante il Tokyo Game Show si arricchisce con un nuovo personaggio inedito.

Sin dal debutto nel 1994, la serie di picchiaduro KOF ha emozionato i giocatori di tutto il mondo grazie ai suoi personaggi accattivanti e a un sistema di gioco unico. Dopo sei anni dall’ultima uscita, il nuovo KOF XV supera tutti i suoi predecessori in termini di grafica, sistemi ed esperienza online!

Il titolo ha ovviamente anche una trama, molto avvincente, che riprende da dove era terminata nel titolo precedente, grazie alla modalità Storia. Questa volta, la trama raggiuge un apice esplosivo!

Nel video di oggi vediamo Maxima, l’Arma Umana d’Acciaio” e membro del Team K’. In possesso di una tuta cibernetica, è in grado di gettare fuori danni e gli avversari gettando più volte la sua dimensione.

Per chi non lo sapesse il titolo in fase di sviluppo è confermato per il 17 febbraio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC su Steam e Epic Games.