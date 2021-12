Killing Eve: compare un teaser dell’ultimo trailer

Il primo teaser per l’ultima stagione di Killing Eve è stato svelato all’inizio di questo mese, anche se non includeva alcun filmato reale della prossima stagione, con l’ultimo teaser di BBC America che offre uno sguardo reale su cosa aspettarsi nelle avventure finali di Eva e Villanelle. Certo, è solo una nuova sequenza della prossima stagione, poiché la prima metà del teaser ricorda al pubblico ciò che la coppia di personaggi ha passato nelle stagioni precedenti, ma qualsiasi nuovo sguardo a ciò che è in serbo per il duo entusiasmerà sicuramente i fan della serie. La quarta stagione di Killing Eve debutterà su BBC America e da noi in Italia su TimVision il 27 febbraio 2022 e su AMC il 28 febbraio 2022. Dopo il climax emotivo della terza stagione, Eve (la vincitrice del Golden Globe Sandra Oh), Villanelle (la vincitrice dell’Emmy Award Jodie Comer) e Carolyn (la vincitrice del BAFTA Fiona Shaw) si trovano in posti molto diversi. Dopo lo scambio di Eve e Villanelle sul ponte, Eve è in missione di vendetta, mentre Villanelle ha trovato una nuova comunità nel tentativo di dimostrare che non è un “mostro”. Dopo aver ucciso Paul, Carolyn fa di tutto per continuare a inseguire i Dodici e la persona che ha ordinato il colpo di Kenny. Questa stagione segue le nostre donne straordinarie, ognuna guidata da passione, vendetta e ossessione, costruendo verso un finale di serie disordinato, sfumato e totalmente glorioso. Laura Neal (Sex Education, Secret Diary of a Call Girl) continua la tradizione di Killing Eve di una nuova scrittrice principale ogni stagione, dopo Phoebe Waller-Bridge, Emerald Fennell e Suzanne Heathcote. Neal è anche un produttore esecutivo della quarta stagione. La serie è diventata il ruolo di spicco di Comer, guadagnandosi il plauso della critica, ma anche lei sa che è ora di concludere la serie.