I giochi più attesi del 2022 secondo GamesVillage

Il 2021 videoludico è stato un anno super positivo, per quanto – giustamente – possa essere considerato di “transizione”. Per tal motivo (ma non solo!), le aspettative dei giocatori su quello che sarà un 2022 sulla carta clamoroso, sono già alle stelle, anche considerando la partenza a razzo, in particolare per quel che concerne lo scoppiettante mese di febbraio. Tra titoli già confermati e con tanto di data d’uscita ufficiale (anche molto vicina) e alcuni grandi nomi che si fanno ancora attendere, il 2022 videoludico ha tutte le carte in regola per risultare il primo anno di “vera” next-gen, con tante uscite di spessore a livello sia di brand sia ludico, pronte a infiammare la scena del medium ludico come non si vedeva da un po’ di anni a questa parte.

Per tal motivo, noi di GamesVillage.it abbiamo deciso di stilare una lista dei titoli più attesi dell’anno che verrà, una lista che include sia e soprattutto quelli confermai sia quelli “bonus” ossia quei titoli che hanno un posto nel nostro cuore ma di cui – purtroppo – non ci sono ancora conferme sulla data d’uscita. Siete pronti? Di bombe ce ne sono veramente tante e sono destinate a fare un grandissimo botto!

Il 2022 che parte col botto: Leggende Pokémon Arceus

Pronti, partenza, via! E l’anno si apre subito con uno dei pezzi forti dell’offerta di Nintendo, con quel Leggende Pokémon Arceus che sembra avere tutte le carte in regola per risultare una delle killer app più importanti degli ultimi anni. Il nuovo capitolo dedicato all’amatissimo brand targato Game Freak riprende in qualche modo il discorso lasciato aperto coi capitoli Perla e Diamante, recentemente tornati sulla scena nella riedizione tanto apprezzata dalla stampa e dai giocatori, andando ad approfondire uno dei filoni narrativi e tematici più importanti dell’intera “cosmologia” dei Pokémon, legata alla figura del leggendario Arceus, una vera e propria “chimera” all’interno dell’universo creato dalla software house nipponica e che finalmente è pronto a diventare realtà. L’appuntamento è fissato tra meno di venti giorni: la data d’uscita ufficiale, infatti, è quella del 18 gennaio!

Dying Light 2: Stay Human

Uno dei primissimi in uscita nel 2022, nonché uno dei più attesi (e rimandati!) degli ultimi anni è sicuramente Dying Light 2, secondo capitolo del brand creato da Techland che promette di migliorare in tutto e per tutto il primo – ottimo – Dying Light, tanto apprezzato sia dalla critica sia e soprattutto dai videogiocatori. Al netto dei tanti rinvii, la software house ha saputo comunque confezionare un prodotto che sembra avere tutte le carte in regola per risultare uno dei migliori prodotti del genere, con una città da esplorare sempre più vasta, tantissime nuove armi da imbracciare, nuove creature da affrontare e tanto altro ancora, il tutto accompagnato dal dinamismo e dalla frenesia tipici della serie. Insomma: se avete amato il primo Dying Light, non potete non attendere con ansia l’arrivo di questo Stay Human, che si preannuncia come uno dei migliori survival della scena videoludica degli ultimi anni.

Data d’uscita: 4 febbraio 2022

Elden Ring

Non vogliamo girarci troppo intorno: Elden Ring è sicuramente uno dei titoli più attesi del prossimo anno e, con molta probabilità, degli ultimi anni. Il nuovo pargolo di From Software, in collaborazione con la famosissima e amatissima penna di George R.R. Martin, segna il ritorno sulla scena di Miyazaki e del suo apprezzatissimo team, capace di dare i natali a produzioni incredibilmente importanti e in qualche modo rivoluzionarie, iconicamente identificate come “souls-like”. La nuova fatica del team, già dal primissimo contatto avuto con il test-tech, ha saputo dimostrare di avere tutte le premesse per risultare un prodotto incredibile dal punto di vista del level design e della “lore”, da sempre i punti di forza della software house nipponica, ma ha anche tutte le carte in regola per rappresentare una sorta di nuovissimo standard per gli open world, categoria con cui il titolo ha deciso di sposarsi in fase embrionale. Insomma: se avete amato il lavoro di Miyazaki & co probabilmente starete (come chi vi scrive) contando anche i secondi che ci separano dal 25 febbraio.

Horizon: Forbidden West

Altro pezzo da novanta della stagione videoludica 2022 è senza la minima ombra di dubbio Horizon: Forbidden West, sequel diretto del fortunatissimo Horizon: Zero Dawn uscito ormai nel “lontano” 2017. Il nuovo capitolo delle avventure della giovane guerriera Aloy promette di segnare un nuovo passo avanti sia per la serie sia per l’industria in generale, con un prodotto che sembra risultare gigantesco e vastissimo sia a livello di fauna sia di ambientazioni, surclassando in tal senso il già ottimo primo capitolo. Ciò chiaramente si lega alla volontà del team di sviluppo di creare un gameplay ancor più stratificato intorno alle abilità della stessa Aloy, ormai sempre più saldamente nel cuore dei fan e diventata un po’ il simbolo della “playstationità” nel mondo. Per poterci rituffare nuovamente nello splendido e minaccioso mondo di gioco creato dalla sapiente mano di Guerrilla Games, in ogni caso, non dovremo attendere poi molto: il 18 febbraio, infatti, è incredibilmente vicino!

Gran Turismo 7

Per tutti quelli cresciuti (come il sottoscritto!) con il mito di Gran Turismo nel cuore, negli anni d’oro della primissima PlayStation prima e di PS2 poi, gli ultimi anni non sono stati esattamente facilissimi. Il brand Gran Turismo è andato lentamente a calare progressivamente nell’asticella dell’interesse dei fan, risultando sempre di più un po’ la copia sbiadita di quel che rappresentava in passato. Per questo e tanti altri motivi il mese di marzo 2022 sarà un crocevia importantissimo sia per Sony sia e soprattutto per i ragazzi di Polyphony Digital, che torneranno sulla scena con il nuovissimo Gran Turismo 7, titolo in sviluppo da ormai diversi anni e che vuole rappresentare una nuova partenza per l’intero brand. Le premesse, a dire il vero, sembrano assolutamente esserci tutte e i dettagli diffusi dalla compagnia lasciano ben sperare per il futuro e noi, chiaramente, non vediamo l’ora di confermare tutte queste buone sensazioni in fase di recensione. L’appuntamento, dunque, è fissato per il 4 marzo. Non dimenticatelo!

S.T.A.L.K.E.R. 2

Altro super titolo in uscita nel 2022 e più precisamente nel mese di aprile è STALKER 2: Hearth of Chernobyl, sequel diretto dello sparatutto in prima persona creato dai ragazzi di GSC Game World che tanto ha appassionato una fetta sempre più grande di videogiocatori. Il nuovo capitolo del brand, mostrato più volte negli ultimi mesi durante i vari eventi a tema, sembra essere frutto di un grandissimo lavoro sia in termini tecnici sia videoludici, caratterizzato da una mole di contenuti sia estetici sia proprio strutturali enorme (il gioco peserà oltre 180gb!) e per tal motivo rappresenta una delle certezze maggiori del 2022 di Microsoft, che sembra aver puntato moltissimo sulla nuova produzione a tema post apocalittico. Inoltre, nelle ultime ore è stata anche confermata la presenza di un comparto multigiocatore online e il gioco sarà disponibile sin dal day one (28 aprile 2022) nel catalogo del servizio Xbox Game Pass sia su PC sia su console (e in Cloud). Cosa volete di più dalla vita?

Forspoken

Il mese di maggio, e più precisamente il 24, è dedicato quasi esclusivamente a Forspoken, ambizioso e intrigante action-GDR targato Square Enix che sin dalla sua primissima apparizione ha subito mostrato un grandissimo potenziale. Col passare del tempo e soprattutto con l’arrivo di nuove informazioni sul titolo l’attesa dei giocatori è sicuramente cresciuta a dismisura, grazie proprio alla cura che la compagnia nipponica sembra aver riposto nel confezionare un prodotto artisticamente, tecnicamente e ludicamente molto solido e che sembra voler gridare stile da ogni poro. Gli scontri all’arma bianca si uniscono alle tante abilità che la protagonista sembra avere a disposizione ma è il “parkour” l’elemento più intrigante della produzione e che rende l’esperienza un vero e proprio viaggio unico, sulle lande di un mondo di gioco – Athia – tanto minaccioso quando spettacolare. Se anche voi siete curiosi di scoprire con i vostri occhi il potenziale del gioco, beh, non vi resta che aspettare ancora qualche mese: Forspoken è in arrivo!

Starfield

Recentemente confermato in uscita sotto forma di esclusiva Microsoft – dunque Xbox e PC – uno dei capitoli più attesi dell’anno, seppur la finestra di lancio non sia stata ancora confermata, è sicuramente Starfield, titolo dal potenziale straripante ma che mantiene una certa coltre di mistero intorno alla sua silhouette. Al netto delle poche (ma comunque interessanti) informazioni intorno alla nuova super produzione di Bethesda, che segna proprio il grande ritorno dell’azienda canadese sulla scena, nonché prima grossa IP in esclusiva Microsoft dopo l’acquisizione da parte di quest’ultima, Starfield porta con sé una carica di hype smisurata e sarà anche incluso sin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass, tanto da guadagnarsi anche il titolo di gioco più atteso del 2022 per la redazione di GamesVillage, al netto dei tanti pezzi da novanta in uscita. Un motivo dietro a questa scelta, insomma, ci sarà. No?

Hellblade 2

Annunciato ormai diversi anni fa e ancora sprovvisto di una vera e propria finestra di lancio, Hellblade 2, sequel dello spettacolare capolavoro targato Ninja Theory con protagonista la bella e dannata Senua (Melina Jurgens), è sicuramente uno dei titoli più attesi da parte sia nostra sia di tantissimi videogiocatori. Il viaggio di Senua nel primissimo capitolo ha difatti dimostrato e palesato tutto l’estro creativo della software house britannica, che per questo sequel sembrerebbe aver fatto le cose veramente in grande, creando un universo narrativo e tematico ancor più vasto di quanto già visto in passato, accompagnato da quel che sembra un comparto tecnico spettacolare e dalla solita incredibile performance della sua protagonista, sempre più calata, e soprattutto innamorata, nel ruolo. Vedremo Hellblade 2 nel 2022? Difficile a dirlo ora, ma in ogni caso non possiamo non annoverarlo nella lista dei nostri personalissimi most wanted!

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

Altro – attesissimo – titolo sprovvisto di una vera e propria finestra di lancio e che speriamo fortemente possa vedere la luce nel prossimo anno è sicuramente il sequel di The Legend of Zelda: Breath of The Wild, universalmente riconosciuto come uno dei migliori prodotti videoludici degli ultimi anni. Come da tradizione, Nintendo sta mantenendo l’hype dei fan alle stelle pur senza sbilanciarsi troppo, conservando una coltre di mistero che sta letteralmente mandando in estasi i milioni di giocatori appassionati del brand che già pregustano un altro grande capolavoro in esclusiva Nintendo Swtich. Le poche novità finora mostrate sembrano già sufficienti per risultare potenzialmente in grado di metterci nuovamente davanti a un titolo mastodontico, unico e rivoluzionario e noi ci stiamo già sfregando le mani in attesa di ulteriori dettagli e, soprattutto, di scoprire quando il titolo effettivamente verrà rilasciato. Noi ci speriamo. E voi?

A Plague Tale: Requiem

Chiudiamo la nostra classifica dei giochi più attesi del 2022 con A Plague Tale: Requiem, sequel del fortunatissimo A Plague Tale: Innocence targato Asobo Studio che tanto ha appassionato sia i tantissimi fan sia gli addetti ai lavori. Del nuovo capitolo, al momento, conosciamo veramente pochissime informazioni, se non che il focus della storia sembrerebbe essere maggiormente spinto in direzione di Hugo, che rispetto al primo capitolo sembrerebbe essere cresciuto e soprattutto sembrerebbe avere uno sguardo diverso rispetto a quello innocente visto nel primissimo capitolo. Insomma: le aspettative sono veramente alle stelle e speriamo di poterlo vedere quanto prima in azione. E voi?

God of War Ragnarok

A differenza dei tre titoli precedentemente elencati, God of War Ragnarok (a meno di clamorosi ritardi) uscirà sicuramente nel 2022, seppur la data di uscita non sia ancora stata annunciata e gli ultimi rumor parlano di settembre – ottobre 2022. Il nuovo – grandissimo – lavoro di Santa Monica Studio proseguirà l’avventura intrapresa nel 2018 con la mitologia norrena, concludendo ufficialmente l’arco narrativo dedicato allo scontro tra Kratos e Atreus e le divinità fedeli a Odino. Il nuovo capitolo promette un’esperienza ancor più open-world, una vastità di situazioni ludiche e narrative maggiori e il solito – grandissimo – comparto tecnico e audiovisivo che, al netto della natura cross-gen del gioco, sembra avere tutte le carte in regola per mandare in visibilio i tantissimi fan del brand. In attesa di ulteriori informazioni sul titolo noi siamo già pronti a scommettere sulla bontà della produzione e su quanto farà felici tutti noi giocatori. Aspettiamo e vediamo!

Voi invece quali titoli aspettate per questo 2022? Fatecelo sapere e, ovviamente, buon anno nuovo da parte di tutta la redazione!