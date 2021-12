Fire Emblem Heroes: nuovi eventi disponibili

Su Fire Emblem Heroes, il gioco mobile di Intelligent Systems e Nintendo, sono disponibili gli eventi a tema festivo. Di recente il titolo con l’ultimo aggiornamento versione 6.0.0 e aggiunge molti nuovi contenuti. Maggiori dettagli sulle modifiche contenute nella versione 6.0.0 sono disponibili sul sito Web ufficiale.

L’aggiornamento introduce il Libro VI, il prossimo capitolo del gioco. Promettendo una nuova storia che ti farà scoprire perché Veronica è tornata. Inoltre, sono state annunciate una serie di nuove modalità competitive che consentono ai giocatori di affrontare amici o altri giocatori a livello globale. Di seguito gli ultimi eventi di Fire Emblem Heroes:

Forging Bonds Revival: Forces of Will è qui. L’evento permette di ottenere 10 codici divini (parte 2) la prima volta che pulisci una mappa (una volta al giorno, fino a sette giorni). I giocatori possono ottenere ricompense come biglietti per la prima evocazione da utilizzare nell’evento di evocazione di Forces of Will. Potete scegliere un eroe focalizzato a 5 stelle da evocare gratuitamente e ottenere una Celestial Stone dopo aver evocato 40 volte.

Fire Emblem è una serie di giochi di ruolo e strategia con intricati elementi di tattica e un livello di difficoltà che aumenta progressivamente.

Mentre prosegui nell’avventura, incontrerai e darai l’addio a molti alleati.

Quali sceglierai e come userai le loro capacità?

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

