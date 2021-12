Genshin Impact: disponibile l’evento Enchanting Journey of Snow and Stars

La versione 2.4 di Genshin Impact è considerata la patch più grande che verrà rilasciata e sarà disponibile dal 5 gennaio. L’aggiornamento include una nuova isola sotterranea chiamata Enkanomiya, il ritorno del Lantern Rite e l’aggiunta di due nuovi banner. In questo modo sia nella prima metà della patch che nella seconda i giocatori possono scegliere tra due banner.

ll gioco si trova al momento nella versione 2.3 che ha introdotto una nuova tipologia di banner con tre personaggi a cinque stelle. Presenta anche una Story Quest dedicata ad Arataki Itto e i Travelers ritorneranno a Dragonspine per investigare su degli strani fenomeni che riguardano anche Albedo. Coloro che riusciranno a sopportare il Freddo Puro e a portare a termine una serie di sfide di agilità, inseguimento e allenamento al combattimento potranno guadagnare ricche ricompense, tra cui la nuova spada a 4 stelle, Cinnabar Spindle. il Golden Wolflord è apparso come nuovo boss nell’isola Tsurumi: è ancora più pericoloso dei suoi subordinati, i Rifthound e i Rifthound Whelps.

Tramite Twitter è stato annunciato che l’evento web Enchanting Journey of Snow and Stars: sarà disponibile dal 26 dicembre fino al 9 gennaio. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Cari Travelers, l’evento web Enchanting Journey of Snow and Stars è ora disponibile. Partecipa per illuminare le montagne innevate e guadagnare Prismogemme.

Per partecipare all’evento web è necessario selezionare la regione e un Rappresentante dell’illuminazione delle Alpi, dopo create la carta ricordo dell’illuminazione. Quando il numero di partecipanti all’evento raggiunge tre traguardi, 300.000, 600.000 e 1 milione, tre tipi di ricompensa, 3 Goulash, 20.000 Mora e 30 Prismogemme. Le ricompense si sbloccheranno in sequenza al raggiungimento di questi traguardi (ogni pacchetto ricompensa è limitata). Inoltre, quando il numero di partecipanti raggiungerà 1 milione, il team ufficiale accenderà il Teleport Waypoint sulle Alpi a metà gennaio e presenterà uno splendido spettacolo dal vivo per tutti.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Games Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.