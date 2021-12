John Madden: il testimonial di Madden NFL è morto a 85 anni

L’allenatore e presentatore di football americano John Madden è morto all’età di 85 anni. Madden era meglio conosciuto tra gli appassionati di football americano per essere stato il capo allenatore degli Oakland Raiders per quasi un decennio e aver vinto un Super Bowl con loro nel 1976.

Per i giocatori di videogiochi, è più famoso per essere l’uomo da cui prende il nome l’iconica serie di giochi Madden NFL di EA Sports. Il primo John Madden Football è stato rilasciato su PC MS-DOS nel 1988. Madden era interessato all’idea di un gioco per computer utilizzato come strumento di coaching, quindi ha accettato di approvare il gioco, ma ha quasi rinunciato quando si è reso conto che EA prevedeva di avere solo sei o sette giocatori in ogni squadra. Madden ha insistito sul fatto che 11 giocatori dovevano essere in ogni squadra, un incubo tecnico all’epoca che in parte ha portato il gioco a impiegare tre anni per svilupparsi. Alla fine, però, il gioco è stato un successo. Non è stato fino a quando EA ha rilasciato un gioco separato chiamato John Madden Football su Sega Genesis / Mega Drive nel 1990, tuttavia, che la serie è iniziata correttamente.

L’enorme successo di questo titolo a 16 bit – non solo in Nord America, ma anche in Europa, dove ha ricevuto recensioni estremamente positive su riviste come Mean Machines – ha portato a una serie di sequel che continua ancora oggi. Il titolo più recente, Madden NFL 22, è stato il 32° capitolo della serie principale, che includeva il nome di Madden nel titolo. Di seguito il ricordo dell’allenatore da parte del commissario della NFL Roger Goodell: