Ecco i videogiochi più venduti su Amazon

Durante tutto l’anno, il rivenditore online Amazon mantiene una lista aggiornata dei suoi prodotti più venduti per categoria. Probabilmente. la categoria che ottiene più attenzione è quella che contiene i videogiochi più venduti dell’anno, e la lista di quest’anno probabilmente non sarà diversa, soprattutto perché segue una tendenza simile al 2020.

Nintendo ha ancora una volta dominato secondo la classifica pubblicata da Amazon. Avendo quasi un anno per vendere, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è in cima alla lista con Pokemon Diamante Splendente, The Legend of Zelda Skyward Sword, Mario Party Superstars e Metroid Dread.

Tra i giochi più “vecchi”, Animal Crossing New Horizons ha continuato ad impressionare arrivando al terzo posto assoluto e, senza sorpresa, diversi altri capisaldi di Nintendo Switch, tra cui Mario Kart 8 Deluxe e Super Smash Bros. Ultimate.

La cosa più sorprendente è che bisogna raggiungere il 20° posto della lista prima di colpire un titolo non Nintendo, la versione PS4 di NBA 2K22. In un anno con titoli del calibro di Ratchet & Clank Rift Apart, Resident Evil Village e Deathloop, comincia a diventare chiaro che il passaggio al digitale è una cosa molto reale su altre piattaforme.

Potete controllare la lista completa qui sotto:

1. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

2. Just Dance 2022 (Nintendo Switch)

3. Animal Crossing:New Horizons

4. Pokemon Diamante Lucente

5. The Legend of Zelda Skyward Sword

6. Mario Party Superstars

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Super Smash Bros. Ultimate

9. The Legend of Zelda Breath of the Wild

10. Metroid Dread

11. Pokemon Perla Splendente

12. Super Mario Odissea

13. New Pokemon Snap

14. Minecraft (Nintendo Switch)

15. Just Dance 2021 (Nintendo Switch)

16. Luigi’s Mansion 3

17. Super Mario Party

18. Carnival Games (Nintendo Switch)

19. Super Mario Bros. U Deluxe

20. NBA 2K22 (PS4)