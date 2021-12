Derelicts: un nuovo survival indipendente si mostra in Unreal Engine 5

Il mercato delle produzioni indipendenti molto spesso offre delle sorprese inaspettate e che mai penseremo di trovarci, basti pensare a indie come Hades, i quali hanno dato una scossa al mercato dei videogioco, trovando un proprio spazio ben definito nell’industria dei videogiochi. Ebbene, quest’oggi, grazie ad un video pubblicato recentemente, abbiamo modo di vedere in azione Derelicts, nuovo survival indipendente cooperativo.

Come se non bastasse, la clip video mostra in azione l’opera, la quale sfrutterà come motore grafico l’Unreal Engine 5. Al momento, non sappiamo moltissimo su Derelicts, dato che l’autore non ha svelato ulteriori dettagli sul progetto indipendente, di conseguenza dovremo aspettare i giorni a venire per sapere qualcosa di concreto e, ovviamente, sulla data d’uscita del gioco e piattaforme di destinazione.