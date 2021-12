Classifica UK: FIFA 22 è in prima posizione

Sono arrivati i dati completi della classifica del Regno Unito per la settimana che si è conclusa il 25 dicembre, dando il quadro completo delle vendite per le festività. Tutto sommato è stata una settimana solida per i titoli Switch, anche se la presenza dei suoi giochi è stata leggermente ridotta a causa dell’aumento delle vendite delle uscite multipiattaforma.

A fare da apripista per Switch, un po’ prevedibilmente, è stato Mario Kart 8 Deluxe; l’eccezionale corridore è senza dubbio un acquisto obbligato per chiunque prenda una nuova Switch, e naturalmente è presente in alcuni bundle. Il continuo successo del gioco è davvero impressionante, con l’iterazione Switch che raggiunge numeri che erano impossibili per l’originale Wii U.

Just Dance 2022 continua a preformare bene, salendo questa settimana. È multipiattaforma, ma vale la pena notare che un enorme 89% delle sue vendite fisiche la scorsa settimana è stato su Switch. Nella top 10 possiamo anche vedere il sempre presente Animal Crossing: New Horizons e Minecraft, quest’ultimo dei quali è solo la versione Switch quando si tratta di queste classifiche UK.

Ecco la classifica al completo: