Everwild: problemi per il processo di sviluppo del gioco?

Everwild è una di quelle nuove esclusive Xbox di cui non sappiamo nulla. Rivelato nel 2019 con un trailer in CGI, Everwild sembrava spettacolare con uno stile artistico mozzafiato e un concept interessante. Oltre a questo, grazie a un commento di Louise O’Connor, produttore esecutivo di Everwild, abbiamo appreso che il gioco riguarda l’esplorazione del mondo e la scoperta di nuove cose.

Dopo il reveal, abbiamo ricevuto solo un altro trailer in CGI e questo è tutto. All’inizio di quest’anno, i rapporti suggerivano che il gioco è stato completamente riavviato lo sviluppo e non arriverà prima del 2024 e le più recenti affermazioni dell’insider dell’industria Jeff Grubb certamente non riempiranno di fiducia i fan di Rare.

Nell’ultimo episodio del podcast di XboxEra con Nick Baker aka Shpeshal Nick, Grubb ha suggerito che lo sviluppo del gioco è un casino:

Rare ha riavviato lo sviluppo del gioco e non sanno quale sia lo stato del gioco in termini di cosa si aspettano che sia. Lo stanno ancora capendo, è un casino.

Nick ha aggiunto di aver sentito in precedenza che Rare ha cambiato la direzione del gioco. A quanto pare, Everwild non sarà il gioco che Rare aveva inizialmente previsto. Ma come sempre con le voci e i rapporti non confermati, dovreste assolutamente prendere tutto questo con le pinze.