Arknights: nuovo evento disponibile da oggi

Ci sono novità da parte di Yostar sul loro titolo Arknights, il titolo mobile sta per arricchirsi con un nuovo evento. In arrivo il nuovo evento Interlocking Competition Hymnoi Wisdom.

L’Interlocking Competition si svolgerà dal 29 dicembre fino all’8 gennaio e sarà caratterizzato da 3 diversi tipi di stage chiamati “Training Base“, “Final Proving Ground” e “Post” che devono essere completati in ordine sequenziale.

Potrete coltivare le esclusive Medaglie Concorso durante questo evento per riscattare i materiali di crescita e l’abbigliamento di Podenco “Wake Up From a Nap” nel negozio dell’evento.

Durante l’evento sarete tenuti a decidere con attenzione gli operatori coinvolti nella battaglia e trovare la soluzione migliore per ogni fase. Chi partecipa ad una fase non potrà necessariamente partecipare alle altre mentre è impegnata.

Il titolo è disponibile su Mobile