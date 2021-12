Steam: ecco tutti i giochi più giocati del 2021

Steam e Valve sono finalmente pronti a svelarci tutti i giochi più giocati in assoluto durante il 2021, l’anno che ha superato la dura lotta contro il COVID-19 ed è riuscito a risollevarsi. Abbiamo diverse categorie da guardare, quindi andiamo in ordine:

I giochi della categoria Platino che hanno venduto di più in assoluto sono i seguenti:

Apex Legends.

PUBG: Battlegrounds.

Counter Strike-Global Defense.

Battlefield 2042.

Naraka: Bladepoint.

Dead by Daylight.

Destiny 2.

New World.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Valheim.

Dota 2.

Grand Theft Auto 5.

Una bella lista di titoli niente male, considerando che giochi come Valheim sono ancora in early access e alcuni sono new entry abbastanza recenti. Per quanto riguarda i giochi della categoria Platino più giocati che sono usciti nel 2021 abbiamo:

Age of Empires 4.

Back 4 Blood.

Forza Horizon 5.

Outriders.

Valheim.

Halo Infinite.

Resident Evil Village.

Battlefield 2042.

New World.

Mass Effect: Legendary Edition.

Naraka: Bladepoint.

Farming Simulator 22.

Molti sono titoli già visti, mentre altri non possono che sorprendere, come Farming simulator 22 e Outriders. Infine, esamineremo i giochi più giocati su Steam, suddivisi in più categorie da giocatori simultanei. Ecco i giochi del 2021 che hanno superato 200.000 giocatori simultanei, ordinati casualmente da Valve:

Counter-Strike: Global Offensive

New World

Dota 2

Valheim

PUBG: Battlegrounds

Apex Legends

Halo Infinite

Rust

Cyberpunk 2077

Grand Theft Auto 5

Se avete un buon occhio, potrete notare che Cyberpunk 2077 è sulla lista: questo perché nonostante il terrificante inizio del titolo, CD Projekt Red è riuscita a sistemarlo costantemente grazie ad una serie di aggiornamenti periodici, e pertanto hanno corretto l’errore che hanno commesso l’anno scorso. Anche molti dei 200.000 giochi dello scorso anno sono caduti in categorie inferiori. Destiny 2 e Among Us sono entrati nella categoria 100K nel 2021 dopo essere stati in cima alla lista l’anno scorso. Il gioco da 200K del 2020 Terraria è sceso nella lista dei 60K. Monster Hunter: World, un altro dei giochi più giocati del 2020, è sceso nella lista dei 30K. Life is Strange 2 e Mount & Blade 2: Bannerlord, entrambi 200K giochi nel 2020, non compaiono da nessuna parte nei giochi più giocati del 2021.