Michael J Fox rassicura i fan sulla sua salute

Michael J Fox è diventato il malato di Parkinson più famoso al mondo da quando ha annunciato la sua diagnosi nel 1998. L’attore e filantropo ha annunciato il suo ritiro dalla recitazione l’anno scorso, 30 anni dopo la sua diagnosi iniziale e 20 anni dopo la stima del suo medico sarebbe in grado di continuare a lavorare. È stato abbastanza aperto riguardo ai suoi problemi di salute dal 1998, scrivendo libri e rilasciando interviste, oltre a fondare un’organizzazione senza scopo di lucro che lavora per migliorare la qualità della vita delle persone con Parkinson e continuare a lavorare per una cura. Ebbene, vi farà piacere sapere che Fox è sulla copertina di AARP Magazine questa settimana, offrendo una celebrazione del suo 65esimo compleanno e una valutazione di ciò che verrà dopo. Nonostante alcuni problemi di memoria e di parola, che lo hanno portato a smettere di recitare, è di buon umore e si sente “Sopra la media, per un uomo con danni cerebrali”. In un’intervista ha detto:

“Sono una specie di mostro. È strano che abbia fatto così bene per tutto il tempo che ho. La gente spesso pensa al Parkinson come a una cosa visiva, ma le immagini non sono nulla. In un dato giorno, le mie mani potrebbero tremare a malapena o potrebbero essere…È quello che non puoi vedere: la mancanza di un giroscopio interno, di un senso di equilibrio, di percezione periferica. Voglio dire, sto navigando su una nave in mari tempestosi nei giorni più luminosi.”

Michael J Fox ha recentemente avuto un ruolo ricorrente in The Good Wife ed è apparso in un paio di episodi dello spinoff The Good Fight. Nel 2018 ha anche avuto una breve corsa su Designated Survivor, oltre a svolgere periodicamente alcuni lavori di doppiaggio – in particolare per American Dad e i film di Stuart Little – che può sembrare un modo ovvio per lui di continuare a recitare in qualche modo, se lo desidera, dal momento che può avere la sceneggiatura a portata di mano nel cabina.