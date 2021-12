Riot Games: risolta la causa di anni fa

Da molto tempo, Riot Games ha dovuto provvedere ad una pericolosa serie di accuse penali riguardanti la salvaguardia e il trattamento delle proprie dipendenti femminili, e dal 2014 questo processo non ha fatto altro che causare problemi enormi alla compagnia. Quest’oggi, però, hanno detto basta, e hanno deciso di risolvere definitivamente al danno: lo sviluppatore di League of Legends ha annunciato che pagherà 100 milioni di dollari per risolvere la causa per discriminazione di genere. L’accordo originale era di 10 milioni di dollari, ma sono stati assunti nuovi avvocati e spinti per un pagamento molto più grande, che ora sta arrivando a buon fine. I fondi per la liquidazione verranno forniti a più di 2.000 ex e attuali dipendenti di Riot Games. L’avvocato per i diritti delle donne Genie Harrison, che ha sostenuto a nome dei lavoratori, ha dichiarato al New York Times che i termini dell’accordo sono equi e che si sente orgogliosa di aver lavorato al caso.

“Sono molto lieta che siamo stati in grado di fornire quello che penso sia un accordo equo”.

Ha detto. La Corte Superiore di Los Angeles deve ancora approvare l’accordo. Se ciò dovesse andare a buon fine, potrebbe inviare un messaggio alle aziende californiane che tutte le industrie dello stato devono fornire “parità di salario e posti di lavoro liberi da discriminazioni e molestie”, ha detto al sito Kevin Kish del Dipartimento per l’occupazione e l’alloggio della California. Secondo il NYT, più di 1.000 dipendenti a tempo pieno e 1.300 appaltatori che hanno lavorato in Riot già a novembre 2014 si divideranno 80 milioni di dollari, di cui 20 milioni accantonati per coprire le spese legali e altri costi. Riot Games investirà anche denaro in un programma di diversità e inclusione, con un compagno di terze parti che verrà condotto per fornire “un’analisi dell’equità di genere nella retribuzione dei dipendenti e negli incarichi di lavoro.