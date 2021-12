Indie World: presentati i migliori titoli indie dell’anno

Siamo onesti: il mercato dei titoli indie, assieme a Indie World, è sempre più in crescita, e non possiamo ignorare il loro continuo sviluppo. Una delle migliori compagnie che supporta tale fetta di mercato è senza dubbio Nintendo grazie all’evento di Indie World, in cui vengono mostrate le ultime novità in arrivo su Nintendo Switch. Quest’oggi, però, la formula è diversa dal solito, e infatti è stato mostrato un video che presenta i giochi migliori usciti durante il 2021 per la console, e vogliono che sappiate della loro esistenza. Ne hanno menzionati davvero tanti, ma siamo riusciti a catturarli tutti quanti:

Stick Fight the Game, sviluppato da Landfall Games e uscito il primo aprile.

Unpacking, sviluppato da Witch Beam e uscito il 2 novembre.

Road 96, sviluppato da Digixart e uscito il 16 agosto.

Ender Lilies, sviluppato da Adglobe e uscito il 21 gennaio.

Subnautica e Subnautica Below Zero, sviluppato da Unknown Worlds Entertainment e uscito il 14 maggio.

Slime Rancher Plortable Edition, sviluppato da Monomi Park e uscito l’11 agosto.

Curse of the Dead Gods, sviluppato da Passtech Games e uscito il 23 febbraio.

Axiom Verge 2, sviluppato da Thomas App Games LLC e uscito l’11 agosto.

Islanders Console Edition, sviluppato da GrizzlyGames e uscito il 12 agosto.

Cyber Shadow, sviluppato da Yacht Club Games e uscito il 26 gennaio.

Tetris Effect Connected, sviluppato da Resonairs e uscito l’8 ottobre.

Eastward, sviluppato da Pixpil e uscito il 16 settembre.

Doki Doki Literature Club Plus, sviluppato da Team Salvato e uscito il 30 giugno.

Spelunky 2, sviluppato da Mossmouth e uscito il 26 agosto.

Littlewoord, sviluppato da Sean Young e uscito il 25 febbraio.

Si tratta di una lista sicuramente bella corposa, ma ci teniamo a farvi vedere ogni gioco per darvi un’idea della loro grande importanza e l’impatto che hanno avuto quest’anno, rappresentando il mercato dei giochi indipendenti usciti su Nintendo Switch nel 2021.