Halo Infinite: nuovo dlc su Master Chief

Ci sono novità da parte dello sviluppatore 343 Industries sul loro ultimo titolo Halo Infinite ha aggiunto i cosmetici “Mister Chief”. Ci sono sette elementi in tutto incluso con il pacchetto DLC, che costa 2.000 crediti.

Il pacchetto skin dedicato a Mister Chief, il quale è conosciuto per essere un popolare meme di Halo creato dal boss di Halo Frank O’Connor, che descrive il popolare eroe di Halo in una nuova luce più comica

Gli elementi del pacchetto includono:

Vi ricordiamo che il titolo è finalmente disponibile in due versioni, la multiplayer e l’ufficiale!

Il famoso multiplayer torna completamento rinnovato e gratuito! Gli aggiornamenti stagionali garantiscono un’esperienza sempre nuova nel corso del tempo con eventi unici, nuove modalità e mappe, oltre a contenuti studiati per la community.

Nell’edizione principale possiamo vivere la nuova esperienza del titolo.

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre. Indossate la corazza del più grande eroe dell’umanità per vivere un’epica avventura ed esplorare.

You're the absolute zenith of human endeavor and a perfect encapsulation of human talent, and now there's a Personal AI to match. The Mister Chief pack is available now in the #HaloInfinite Shop! pic.twitter.com/zYZfagNKUe

— Halo (@Halo) December 28, 2021