Salt and Sanctuary: ora gratis su Epic Games!

Anche quest’oggi l’Epic Games Store, in occasione delle festività natalizie sta regalando ai giocatori diversi titoli in questi ultimi giorni, proprio com’è successo con Moving Out, quest’oggi tocca a Salt and Sanctuary, prodotto dallo Ska Studios.

titolo Nelvestirete i panni di uno sventurato marinaio naufragato su un’isola inesplorata. In valli avvolte dalla nebbia, dove cadaveri ghignanti e coperti di muschio si aggrappano ad armi arrugginite, delle figure barcollanti stanno cominciando ad agitarsi. Sotto strutture fatiscenti e consumate dal sale, passaggi labirintici conducono a un pericolo malvagio e indicibile, a lungo dimenticato dall’uomo.

Scoprite, create e potenziate oltre 600 armi, armature, incantesimi e oggetti mentre esplorate un regno maledetto di città dimenticate, dungeon intrisi di sangue, monumenti profanati e i nobili caduti che una volta li celebravano.

Esplorate un’isola inquietante e senza pietà in questo GDR d’azione 2D stilizzato. Il gioco combina combattimenti 2D rapidi e brutali con avanzate meccaniche GDR in un regno maledetto di città dimenticate, dungeon intrisi di sangue e monumenti profanati.