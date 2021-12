The Book of Boba Fett disponibile su Disney Plus

Da oggi 29 dicembre è disponibile su Disney Plus il primo episodio di The Book of Boba Fett, serie live action di Star Wars nonché spin-off di The Mandalorian, uscita due anni fa sempre sulla piattaforma on demand Disney. Il nome dell’episodio è “Straniero, in terra straniera”.

La serie è composta di 7 episodi, e il secondo sarà disponibile il 5 gennaio. L’ultimo arriverà invece il 9 febbraio. Qui sotto potete vedere il filmato pubblicato dal canale Star Wars Italia su YouTube per l’occasione. Lo stesso Boba Fett, tra l’altro, è arrivato anche in Fortnite.