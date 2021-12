Azur Lane: nuovo evento disponibile!

Quest’oggi ci sono novità da parte degli sviluppatori Manjuu & Yongshi sul loro titolo Azur Lane! Il titolo sta lanciando il quarto grande evento di Iron Blood, Torre di Trascendenza, a partire dal 29 dicembre 2021 e termina il 12 gennaio 2022.

Cinque nuove shipgirls tra cui un personaggio Ultra Rare sono presenti in questo aggiornamento, migliorando la forza di combattimento della fazione Iron Blood. Inoltre, l’evento Torre della Trascendenza porta anche nuovi abiti, cornici, set di mobili e ricompense multiple durante l’evento.

Quattro mini-eventi sono introdotti nell’aggiornamento della Torre della Trascendenza; completando le missioni di questi eventi, riceverete diverse ricompense esclusive come personaggi gratuiti, Skin e mobili. Fino a quando i giocatori partecipano al mini-evento Fireworks Workshop, il personaggio limitato, Z28, può essere ottenuto gratuitamente

Nel frattempo, attraverso l’evento Blessing e New Year’s Invitation 2022, potrete ottenere “New Year’s Invitation (New Year 2022)”, che potrebbe essere utilizzato per riscattare una delle 7 navi Super Rare: Illustrious, Le Malin, Victorious, Tirpitz, Essex, Shoukaku o Zuikaku.

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile per Mobile