Black Desert Online: arrivati gli alpaca

Con l’ultimo aggiornamento in Black Desert Online, tra le tante cose, arrivano anche gli alpaca. Il simpatico camelide può essere cavalcato solo dagli Shai, e sarà disponibile fino al 23 febbraio 2022. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

L’update, del peso di 1,79 GB contiene 99 aggiornamenti, con il nuovo campo di battaglia Valencia City e novità per le varie classi, compresa Corsair. Potete vedere tutti i dettagli dell’update sulla patch note ufficiale. Qui sotto il trailer con gli alpaca.