Hajime Tabata: nuove conferme per il prossimo progetto nel 2022

Nel 2018 Hajime Tabata aveva lasciato Square Enix per formare il suo studio JP Games, ed è ora pronto a tornare nel mondo degli RPG: ve lo avevamo detto anche ad inizio anno, che nel 2022 si sarebbe visto il nuovo titolo del “padre” di Final Fantasy XV. Ora, in una recente intervista del sito giapponese 4Gamer, in cui gli sviluppatori locali hanno condiviso i loro piani per il prossimo anno, Tabata ha nuovamente confermato che il suo prossimo progetto verrà svelato nell’anno ormai alle porte.

L’ultima uscita di Tabata-san nel genere dei giochi di ruolo è proprio Final Fantasy XV, che ha diretto. Ha anche lavorato su titoli precedenti della serie, come Final Fantasy Type-0. Dopo aver formato JP Games, ha fatto uscire qualcosa di completamente diverso, un mondo virtuale collegato alle Paralimpiadi di Tokyo del 2021, The Pegasus Dream Tour.

Il suo obiettivo per il prossimo anno è quello di espandere il business di JP Games nei giochi e nel metaverso. Parlando proprio del metaverso, JP games sta anche lavorando su quel tipo di applicazione per la compagnia aerea All Nippon Airways (ANA), con il recentemente annuncio di “Sky Whale”.

Vedremo dunque cosa ci aspetterà per il prossimo titolo dell’autore giapponese.