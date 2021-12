LEGO Ideas Sonic, mattoncini e porcospini

LEGO Ideas Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone è una piccola grande idea che farà felici milioni di fan del leggendario porcospino blu in tutto il mondo. Si, perché attraverso la piattaforma custom LEGO Ideas, adesso anche Sonic ha il suo set di mattoncini LEGO tematici, pareggiando i conti con il rivale storico Super Mario, che aveva visto arrivare la serie ufficiale mariana realizzata dal celebre costruttore di giocattoli danese, in collaborazione con Nintendo, di cui abbiamo parlato in questa pagina. Il set LEGO Ideas Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone è stato ideato e realizzato da un fan britannico appena ventiquattrenne, che risponde al nome di Viv Grannell, ed in seguito approvato ed annunciato come set ufficiale LEGO dal responsabile costruzioni Samuel Johnson.

Come estremamente intuibile il set offre la ricostruzione completa del celebre livello Green Hill Zone tratto dal videogioco Sonic the Hedgehog per SEGA Mega Drive del 1991 e rientra a pieno nei festeggiamenti ufficiali per il trentennale di Sonic che abbiamo celebrato in questo speciale. In particolare il set ha dovuto raccogliere la ragguardevole cifra di ben diecimila voti prima di poter essere mandato in approvazione ai piani alti della LEGO per diventare un “official set” a tutti gli effetti. La linea LEGO Ideas è infatti una vera e propria piattaforma aperta a cui tutti gli utenti possono partecipare. Questo eccezionale set è composto da oltre mille mattoncini, 1.125 per la precisione, quindi molti di più dei settecento inizialmente previsti in fase di prototipo, come possiamo leggere in questo LINK, ed offre anche una leva speciale, mutuata dalla serie LEGO Technic capace di far muovere e volare Sonic e gli altri protagonisti del set, ovvero il Dr. Eggman,Moto Bug,Crabmeat ed il leggendario Rubino Fantasma. Il set, oltre alle action figure dei personaggi offre dieci speciali scatole dorate contenenti gli iconici anelli, e permette di raccogliere ricompense in gemme durante il montaggio, come nel videogioco. Davvero divertente e geniale.

LEGO Ideas Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone è dunque un progetto che rende molto orgoglioso il suo creatore, che ha dichiarato sui canali ufficiali LEGO la seguente frase: