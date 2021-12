Boulder Dash Junior VII, scavi natalizi

Boulder Dash Junior VII arriva come un fulmine a ciel sereno per festeggiare le festività natalizie in corso con un titolo cult in salsa retrò. Si, perché l’originale Boulder Dash è senza dubbio uno dei titoli più amati di sempre nel panorama Retrogaming, con milioni e milioni di partite fatte dai fan dagli anni ottanta ad oggi. Originariamente il primo, indimenticabile, Boulder Dash è stato pubblicato infatti nel 1984 per la famiglia ATARI Home Computer ad 8 bit, con conversioni contemporanee per i maggiori sistemi dell’epoca, tra cui spicca quella per Commodore 64, arrivata in Italia anche nelle famigerate cassettine da edicola edite da Edigamma, col titolo localizzato di Caduta Massi. In realtà il titolo originale andava interpretato letteralmente come Masso Insensato, con un divertente gioco di parole difficilmente traducibile con la parola inglese balderdash. Il gioco è stato ideato e programmato da Peter Liepa e Chris Gray per la software house britannica First Star Software.

Boulder Dash ha subito un successo enorme, al punto da ricevere conversioni anche per i maggiori sistemi contemporanei, sia computer, come Apple II, Standard MSX, Sinclair ZX Spectrum, BBC Micro, Acorn Electron, Personal Computer MS-DOS, Amstrad CPC e Commodore Amiga, dove spicca una splendida grafica rinnovata a 16 bit, senza dimenticare il serissimo Apple Macintosh, ma anche console quali Mattel Intellivision, Colecovision e Nintendo Entertainment System, oltre che riedizioni classiche o moderne sui canali digitali di Microsoft Xbox 360, Sony PlayStation 3, Nintendo Wii e molti altri.

Quale miglior periodo, se non il Natale, per rendergli quindi il dovuto omaggio? Ecco che, quasi quaranta anni dopo, arriva sul mercato l’interessante Boulder Dash Junior VII, sviluppato da RSS – Rave Star Software per Commodore 64. Il titolo ci vede nei panni (natalizi) di un giovane Rockford intento a collezionare preziosissimi diamanti incastrati nel terreno, scavando tra pericolosi, ma soprattutto pericolanti, massi di roccia letali. Un titolo di precisione, in cui ogni movimento può essere fatale. Il level design del gioco è davvero ben strutturato, ed il titolo vanta anche una speciale schermata di caricamento di Natale, dotata di una colonna sonora intrigante. Il titolo è stato segnalato dal leggendario portale specializzato Indie Retro News, che ha messo a disposizione anche il LINK diretto di download, nel formato *.D64, leggibile da qualunque emulatore o direttamente su cartuccia flash compatibile. Tirate fuori quindi Il Biscottone dall’armadio, vi aspetta una gita natalizia tra i massi pericolanti.