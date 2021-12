Halo Infinite: scoperto un finale segreto rimosso dal gioco

Halo Infinite sicuramente è stata una delle sorprese di fine anno del parco titoli di Xbox, che ha registrato delle recensioni positive da parte della critica specializzata e non solo, seppur ci siano ancora delle problematiche relative al sistema di progressione per quanto concerne il multiplayer e Battle Pass. Nonostante questo, sembrerebbe che le sorprese non sia finite per gli appassionati del gioco, il quale è stato reso disponibile nella giornata dell’8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S e scaricabile agli iscritti dell’Xbox Game Pass.

Quest’oggi, in rete è stata avvistata una clip molto sospetta legata ad una build della fase alpha del gioco, grazie alla quale apprendiamo che in Halo Infinite ci sarebbe un altro finale segreto, rimosso dall’opera da 343 Industries. Andando nello specifico, possiamo vedere il pilota insieme a Master Chief captare qualche sorta di segnale dell’UNSC. Ma dato che stiamo parlando di una clip tratta da una delle fasi finali del gioco, vi consigliamo di non visionare tale contenuto poiché potrebbe rovinarvi la sorpresa.