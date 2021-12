Yomawari 3: ecco il trailer esteso

Nel corso delle recenti ore, proprio per stuzzicare l’appetito primordiale agli appassionati del gioco, Nippon Ichi Sofware ha pubblicato in rete un nuovo trailer esteso dedicato interamente a Yomawari 3. La clip video inerente all’action adventure dalle tinte horror è una versione estesa di quello pubblicato precedentemente, ma fornisce una prospettiva ancora più dettagliata dell’opera in questione.

Vi ricordiamo che Yomawari 3 arriverà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 21 aprile 2022 su PlayStation 4 e Nintendo Switch in Giappone, e non sappiamo quando sarà destinato ad arrivare in Occidente, ma aspettiamo ulteriori delucidazioni sull’argomento da parte di Nippon Ichi Software. La protagonista vaga di notte per la città alla ricerca di ricordi dimenticati. Dopo essersi svegliata in una foresta oscura, una creatura informe le dice che è sotto una pesante maledizione. Tuttavia, i fantasmi si nascondono nell’oscurità. Con l’aiuto di una torcia e di un battito cardiaco, la prima cosa da fare è scappare, ma potete anche lanciare pietre, ad esempio, per distrarre l’avversario. Naturalmente, anche scappare è una buona opzione. Almeno finché non si esaurisce la resistenza.