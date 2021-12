Mutan Insight sta cercando personale per lavorare su un remake di un “grosso” RPG per PS5

La nota casa di sviluppo Mutan Insight, conosciuta per aver lavorato su alcuni progetti come il DLC per Final Fantasy XV Episode Ardyn, ai modelli dei personaggi per le serie di Atelier e Blue Reflection e anche su Persona Q2 New Cinema Labyrinth, sembrerebbe sia al lavoro su un nuovo progetto imponente. Secondo quanto annunciato dalla compagnia nell’ultimo annuncio di lavoro, a quanto pare, quest’ultima starebbe sviluppando un remake molto importante per PS5.

Scendendo nei particolari, si parla di un “grosso” RPG che sfrutterà come motore grafico l’Unreal Engine 5, che abbiamo potuto vedere in tutta la sua magnificenza grazie all’esperienza interattiva Matrix Il Risveglio, dove potete leggere sulle nostre pagine il provato in questione. L’azienda starebbe ricercando tra le figure professionali un 3D Motion Designer, 3D Art Director, 3D Background Designer e 2D Character Designer.

Questo è tutto quello che sappiamo del nuovo progetto di Mutan Insight ma, dato che ancora il team di sviluppo è alla ricerca di personale, molto probabilmente non vedremo l’opera tanto presto. Aspettiamo ulteriori notizie al riguardo.