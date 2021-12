Marvel’s Avengers: in arrivo She-Hulk?

Dopo l’ingresso di Spider-Man, personaggio in esclusive per le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 di Marvel’S Avengers, gli appassionati del gioco si stanno chiedendo tutt’ora quale sarà il prossimo character che arriverà nell’opera, disponibile anche per Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia sugli scaffali dei negozi, dove è stato recentemente aggiornato con nuovi contenuti.

Secondo quanto annunciato dalla doppiatrice Krizia Bajos su Twitter, quest’ultima afferma che ben presto She-Hulk sarà disponibile all’interno del gioco targato Crystal Dynamics e pubblicato da Square Enix. Seppur l’annuncio arrivi da una figura di questo tipo, noi vi consigliamo di seguire i canali ufficiali di entrambe le aziende per avere un comunicato ufficiale riguardante She-Hulk. Intanto, vi lasciamo alla descrizione del gioco: