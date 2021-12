Spiderman No Way Home: altro record da capogiro

Spiderman No Way Home ha superato Batman: Il Cavaliere Oscuro proprio oggi, diventando il dodicesimo film con il maggior incasso di tutti i tempi. L’epopea di Christopher Nolan del 2008 ha segnato l’incredibile cifra di 534.858,444 milioni di dollari durante la sua corsa negli Stati Uniti. Tuttavia, Sony afferma che l’ultimo film di Spidey ammonta a 536.592.000 milioni a livello nazionale. Questo è il terzo più alto lordo di 13 giorni di tutti i tempi. Quindi, l’unica domanda ora è fino a che punto può salire il viaggio di Peter Parker nel multiverso. Alcuni osservatori ritengono che Spiderman No Way Home potrebbe fare l’impensabile e registrare 1 miliardo al botteghino nazionale. L’evento dei Marvel Studios ha già eclissato quel numero in tutto il mondo. Fare quel tipo di botteghino durante la pandemia sarebbe quasi incredibile. Ma sta accadendo sotto gli occhi di tutti proprio ora. No Way Home potrebbe non essere in grado di farlo, ma entrare nella Top 10 sembra un blocco virtuale al momento. Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha parlato con The Hollywood Reporter del successo travolgente di No Way Home. Il dirigente crede che avere un supereroe in un film non sia un cheat code per il successo, il pubblico deve connettersi con la storia.

“Fare un film commerciale che può dire qualcosa e significare qualcosa per molti tipi diversi di persone in tutto il mondo è estremamente difficile da fare e, penso, viene spesso liquidato come facile. Beh, hai un supereroe in esso, e questo è un cheat-code per il successo.’ Non lo è. Indossare un costume non è il segreto. Il segreto è avere artisti, narratori e artigiani che possano portare il pubblico in un viaggio. E quando i critici lo riconoscono e il pubblico lo riconosce, sembra che sia degno di parlare del Academy lo riconosce. E questo, penso, è ciò di cui continueremo a parlare nelle prossime settimane”.