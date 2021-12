Final Fantasy 7 Remake Part 2: Yoshinori ha svelato leak sull’uscita?

Final Fantasy 7 Remake PArt 2 sembra aver ricevuto una sorta di data di uscita, e quindi abbiamo molti di cui parlare su questo topic. Tutti sappiamo che verso la fine dell’anno, gli sviluppatori tendono a dire molte cose riguardanti i loro piani futuri, che siano di giochi nuovi non ancora annunciati o semplicemente più informazioni su altri già esistenti. Nel nostro caso, Famitsu e 4Gamer hanno pubblicato le loro tradizionali interviste di fine anno. E a oltre 100 sviluppatori giapponesi sono stati chiesti i loro giochi o opere di intrattenimento preferiti del 2021, la loro personalità preferita, le aspirazioni per il 2022 e altro. Tra gli sviluppatori intervistati c’è anche Yoshinori Kitase. Yoshinori Kitase, nonché direttore di Final Fantasy 7 Remake Part 2, ci ha detto che potremo sicuramente aspettarci qualcosa di superlativo riguardo al gioco prossimo anno. Nello specifico, Kitase ha detto:

“Il mondo di Final Fantasy 7, che abbiamo riavviato con il Remake, continuerà ad espandersi nel 2022. Spero che vi stiate godendo Final Fantasy VII The First Soldier”.

Molte complicazioni possono nascere da tale constatazione. Per esempio, possiamo davvero aspettarci di ricevere una data di uscita riguardante il gioco prossimo anno, oppure ci diranno semplicemente di attendere ancora per un po’ di tempo, fino al 2023. In ogni caso, Square Enix sembra essere sicura delle sue azioni, e tutto sta procedendo bene anche con lo sviluppo del titolo. Il fatto è che l’idea di vedere Final Fantasy 7 Remake Part 2 nel 2022 sembra veramente troppo ottimistica, ma è probabile che almeno alcune novità e materiali al riguardo possano emergere nel corso dell’anno, che si prospetta peraltro piuttosto ricco di cose da Square Enix, e se contiamo titolo in arrivo come Forspoken e Final Fantasy XVI, la cosa si prospetta molto allettante per la casa sviluppatrice giapponese. Tenete d’occhio potenziali aggiornamenti sul gioco prossimo anno, poiché potrebbe essere più vicino di quanto crediamo.