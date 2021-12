Ryan Reynolds si infuria con i media riguardo Betty White

Conosciamo tutti Ryan Reynolds per le sue fenomenali performance nel mondo del cinema ultimamente, ma forse non molti di voi sapranno che anche un tipo a posto come lui può facilmente arrabbiarsi, specialmente se la questione è importante e personale. Infatti, la star ha rilasciato alcune parole per i media, poiché sentiva che alcune pubblicazioni stavano sfruttando la sua passata “relazione” con Betty White. Ha scherzato dicendo:

“Sono assolutamente stufo dei media che sfruttano le relazioni passate solo per generare clic”.

Anche se Ryan Reynolds non l’ha presa seriamente, è innegabile che la cosa possa avergli dato un leggero fastidio, e si vede. Molte persone l’hanno trovato divertente online, ed è stata una settimana selvaggia di storie di Betty White mentre si avvicina al suo centesimo compleanno. Quando all’attrice è stato chiesto della star di Deadpool durante una recente intervista, ha fatto alcune battute:

“Ho sentito che Ryan non riesce a superare la sua cosa per me, ma Robert Redford è l’unico”, ha detto White ridendo con People Magazine.

È stato un po’ difficile per Reynolds, dato che sembra trovare strane ispirazioni per ottenere quelle battute fuori luogo. Chiaramente sta funzionando poiché la star della Marvel apparirà in un film speciale per celebrare il centesimo compleanno della star di Golden Girls.

“Ho sentito che le sceneggiature per Golden Girls erano solo 35 pagine, il che ha senso perché molte delle risate provengono da Betty semplicemente guardando i suoi compagni di cast”, ha detto Reynolds a People, prima di dichiarare che White è “un tipico Capricorno. Dorme tutto giorno. Fuori tutta la notte a bere e a fare spuntini con gli uomini.” L‘anno scorso, ET ha incontrato White per chiedere come stava andando la sua quarantena e ha condiviso la sua routine quotidiana. L’attrice ha rivelato: “Probabilmente non l’hai chiesto, ma te lo dirò comunque. Cosa sto facendo per il mio compleanno? Correre per un miglio ogni mattina è stato ridotto da COVID, quindi sto lavorando per far rifare The Pet Set. liberato e dar da mangiare alle due anatre che ogni giorno vengono a trovarmi».